Скидки
Реклама
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лепсая: Дуран был оштрафован в «Зените», посмеялся и сказал: «Да и пофиг»

Комментарии

Футбольный агент Тимур Лепсая рассказал, что нападающий санкт-петербургского «Зенита» Джон Дуран был оштрафован клубом после вечеринки в Барселоне (Испания) в период международной паузы.

«Правда ли, что Дуран загулял в Барселоне? Я слышал такое, оштрафован был на большие деньги, посмеялся и сказал: «Да и пофиг».

Можем ли уже сделать вывод по Дурану, что всё? Думаю, это ещё мы зимой все это думали», — сказал Лепсая в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне чемпионата России 22-летний Джон Дуран провёл четыре матча, в которых отметился одним голом. Также на его счету два матча и один гол в Фонбет Кубке России.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android