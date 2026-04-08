Лепсая: Дуран был оштрафован в «Зените», посмеялся и сказал: «Да и пофиг»

Футбольный агент Тимур Лепсая рассказал, что нападающий санкт-петербургского «Зенита» Джон Дуран был оштрафован клубом после вечеринки в Барселоне (Испания) в период международной паузы.

«Правда ли, что Дуран загулял в Барселоне? Я слышал такое, оштрафован был на большие деньги, посмеялся и сказал: «Да и пофиг».

Можем ли уже сделать вывод по Дурану, что всё? Думаю, это ещё мы зимой все это думали», — сказал Лепсая в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне чемпионата России 22-летний Джон Дуран провёл четыре матча, в которых отметился одним голом. Также на его счету два матча и один гол в Фонбет Кубке России.