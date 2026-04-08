Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руслан Нигматуллин оценил «правило восьми секунд» для вратарей

Комментарии

Известный российский экс-голкипер Руслан Нигматуллин оценил «правило восьми секунд» для вратарей. Ранее стало известно, что футбольные вратари больше не смогут удерживать мяч больше восьми секунд и тем самым затягивать время. Если же голкипер нарушит правило, судья накажет его команду угловым.

«На самом деле, печально, что всё, что придумывается в футболе, чтобы сделать игру быстрее, касается почему-то вратарей. Соответственно, вратарям сейчас даётся мало времени. С другой стороны, думаю, что вратари все адаптируются в любом случае. Чаще всего вратарь поймал мяч — это одна, две, три секунды. Посмотрел по сторонам — четыре, пять. Сделал разбег и уже ввёл мяч в игру — шесть, семь. В принципе, восемь секунд — достаточно выверенное время, чтобы поймать мяч и ввести в игру. Полежать с мячом в руках, как любили мы и поколение до нас, не получится. Хотя после эффектного сейва полежать сам бог велел, как говорится», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android