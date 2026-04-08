Лепсая: думаю, Монтес уже не считается игроком «Локомотива»

Футбольный агент Тимур Лепсая высказал мнение, что мексиканский защитник Сесар Монтес покинет московский «Локомотив» в летнее трансферное окно.

«Монтес, думаю, уже не считается игроком «Локомотива». Прямо вообще никаких шансов? Думаю, нет. И с Фассоном, я так понимаю, тоже сложности», — сказал Лепсая в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги 29-летний Сесар Монтес провёл 21 матч, в которых отметился тремя забитыми мячами. Также на его счету три игры в Фонбет Кубке России. 24-летний бразилец Лукас Фассон провёл 27 матчей за «Локомотив» во всех турнирах в этом сезоне, забив два мяча и отдав три голевые передачи.