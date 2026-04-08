«Продолжай радовать армейцев». ЦСКА поздравил Акинфеева с юбилеем

Пресс-служба ЦСКА опубликовала в телеграм-канале поздравление с днём рождения капитана и вратаря армейцев Игоря Акинфеева. Сегодня, 8 апреля, голкиперу исполнилось 40 лет.

«Игорю Акинфееву исполнилось 40 лет! Поздравляем с юбилеем нашего капитана, абсолютного рекордсмена и самого титулованного футболиста России! Игорь Владимирович – пример настоящей преданности клубу и футбольного долголетия. Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и побед! Продолжай радовать армейцев своей великолепной игрой», — сказано в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Акинфеев всю свою профессиональную карьеру футболиста провёл в ЦСКА. В составе армейцев вратарь несколько раз становился чемпионом России и обладателем Кубка страны, а также выигрывал Кубок УЕФА.