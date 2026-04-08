«Только Дзюба поддерживал». Орлов назвал причину неудачи Мирчи Луческу в «Зените»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на новость о смерти экс-тренера «Зенита», «Шахтёра» и сборной Румынии Мирчи Луческу.

«Очень жалко, что Мирча ушёл из жизни. Работая в «Зените», он сам показывал, как правильно отдавать пас, пробивать по воротам — в общем, чувствовал себя хорошо. Спортивный такой мужик. Аскет. В его кабинете на базе не было ничего лишнего, кроме конспектов и графиков, которые он сам чертил.

Совершенно фантастическую работу Луческу провёл в «Шахтёре». На Украине вся ставка делалась на киевское «Динамо», пока предприниматель Ахметов не взял шефство над донецким клубом. Вместе с Луческу они создали европейский клуб, который выиграл Кубок УЕФА. При Мирче «Шахтёр» взял курс на приглашение молодых, даже юных никому не известных бразильцев, которых затем превращал в футболистов мирового класса. Трёх или четырёх игроков «Шахтёр» потом продал за очень большие деньги. Думаю, и «Зенит» руководствовался умением Луческу поднимать молодых игроков, приглашая его на работу.

К сожалению, в Санкт-Петербурге у него не получилось. Хотя начинал Луческу очень многообещающе. На летних сборах «Зенит» выглядел хорошо. В Швейцарии в контрольных матчах они обыграли очень хорошие команды — «Базель», «Спортинг», «Монако», а официальный сезон открыли победой над ЦСКА в Суперкубке России. То есть Луческу сразу завоевал трофей в России и в целом успешно стартовал. Но затем ограниченная скамейка запасных дала о себе знать. Надо было приобретать ещё игроков. И руководство было готово ещё кого-то прикупить зимой, но он почему-то на это не шёл. У Мирчи опора была на Дзюбу — у них сложилось великолепное соединение. Артём чуть ли не единственный, кто поддерживал Луческу, когда у того пошли разногласия с другими игроками. Во многом из-за этих неурядиц «Зенит» занял только третье место в чемпионате.

В любом случае Луческу — настоящий тренер. Фанат своего дела. И мы с ним нормально общались. Интересно, что он уделял очень много внимания журналистам, которые освещают футбол. По его просьбе пресс-служба даже составляла списки людей, которые пишут о «Зените». С некоторыми Мирча лично встречался, чтобы понять причины критики. Профессиональный тренер был, для которого не существовало мелочей. Скорбим все вместе», — сказал Орлов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.