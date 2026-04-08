Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Юрий Сёмин поделился впечатлениями от посещения матча «Реал» — «Бавария»

Юрий Сёмин поделился впечатлениями от посещения матча «Реал» — «Бавария»
Комментарии

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин поделился впечатлениями от посещения матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария» (1:2), который прошёл в Мадриде.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 41'     0:2 Кейн – 46'     1:2 Мбаппе – 74'    

«Это был прекрасный матч. Чувствовалось явное превосходство «Баварии», особенно в первом тайме. Результат матча закономерен, потому что «Бавария» очень сильна. У них хорошее будущее. Мне кажется, в этой паре «Бавария» пройдёт «Реал». Когда вышел Беллингем, мадридцы сильно прибавили. Почему он не играл до этого? Непонятно.

Матч просто замечательный. Один из лучших, которые я когда-либо видел. А какой у «Баварии» молодой игрок — Олисе! Это будущая звезда. Необыкновенный игрок! У него совершенная техника, мысли опережают все события на поле. Он видит продолжение атаки. Совершенный игрок», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

