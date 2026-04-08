Юрий Сёмин: желаю Акинфееву продолжать играть — с ним ЦСКА добьётся больших успехов

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал пожелания голкиперу столичного ЦСКА Игорю Акинфееву. Сегодня, 8 апреля, Акинфееву исполнилось 40 лет.

«Игорю я пожелал бы, чтобы он продолжал играть и не заканчивал. То, как он играет сейчас даёт большие дивиденды на будущее. Ему надо продолжать играть. С ним ЦСКА добьётся больших успехов, потому что он лидер. Конечно, крепкого здоровья», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Акинфеев провёл 19 матчей. Также на счету голкипера одна игра в Фонбет Кубке России.