Бывший тренер «Спартака» предостерёг 16-летнего новичка клуба Полеха от звёздной болезни

Тренер Никита Шагин, работавший с Павлом Полехом в академии «Спартака», предостерёг от звёздной болезни 16-летнего футболиста, недавно дебютировавшего за основу красно-белых.

«Важно, чтобы рядом оказались правильные люди и правильно ему этот локальный успех преподнесли, убедили не останавливаться, а ещё больше работать над собой. Я видел много 16-19-летних ребят, которые вели себя правильно и человечно, но от потери головы никто не застрахован. Пока Паша на подъёме, наверняка тысячи поздравлений приходит. И ваша статья — один из сигналов, что локально у него всё хорошо. А дальше будут различные падения — футбольный мир так устроен. Есть неизбежные факторы, которые окружают футбол — агенты, руководители клубов, вызовы в сборные и так далее. У игрока любого возраста голова может поплыть. От родителей тут тоже многое зависит — приличное воспитание из семьи идёт», — сказал Шагин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.