Алексей Миллер раскрыл отношение к трансферам воспитанников «Зенита» в «Спартак»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер высказался на тему ухода воспитанников «Зенита» в московский «Спартак». Функционер признался, что испытывает из-за этого чувство горечи и обиды.

«Наша невская земля рождала хороших, талантливых футболистов, но почему-то через очень короткий промежуток времени они оказывались игроками московского «Спартака». Чувство горечи и обиды, оно было таким щемящим, горьким, неприятным. Мы видим своего любимца не в наших цветах. Смотреть на это, конечно, очень больно и обидно, и появляется такое, знаете, внутреннее чувство, подрастём немножко, мы тут уже высшую школу заканчиваем, вроде неплохо. У нас такая была группа крепкая болельщиков на курсе, на котором я учился. Мы тут сейчас подрастём, подумаем, как помочь нашему любимому клубу, ответочку, в общем, прислать», — сказал Миллер в фильме «Зенит навсегда» от пресс-службы клуба.