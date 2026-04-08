Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
«Не жалею до сих пор». Погребняк — о своих словах про работу «Спартака» с судьями

«Не жалею до сих пор». Погребняк — о своих словах про работу «Спартака» с судьями
Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк вспомнил своё знаменитое изречение про работу «Спартака» с судьями. В апреле 2007 года после матча Фонбет Кубка России Погребняк в эмоциональном интервью заявил: «*****, «Спартак» работает с судьями. Он переплюнул нас в этом, *****. В одном, что он отлично с судьями работает. Как судил Егоров, *****, как сейчас Сухина, это просто ******!»

«То, что я буду выходить на каждый матч со «Спартаком» заряженный, это даже не обсуждалось, это принципиально. Я хотел доказать, да, что меня зря отправляли в аренду, что мной не дорожили. Сразу вспоминается моё интервью после кубковой встречи, где я выразился, наверное, не должным образом, хотя ни о чём не жалею до сих пор», — сказал Погребняк в фильме «Зенит» навсегда», который был опубликован на RUTUBE-канале «Зенита».

