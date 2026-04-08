«Настоящий тренер и замечательный человек». Юрий Сёмин — о смерти Мирчи Луческу

Российский тренер Юрий Сёмин высказался в связи с уходом из жизни бывшего главного тренера санкт-петербургского «Зенита», «Шахтёра» и сборной Румынии Мирчи Луческу. Ранее специалисту был диагностирован острый инфаркт миокарда, а в воскресенье, 5 апреля, его состояние ухудшилось.

«Это очень профессиональный и корректный тренер, который знал футбол от и до. Он воспитал много игроков. Если мы вспоминаем «Шахтёр», когда там была группа бразильцев, — это все его воспитанники. Они прошли с ним путь от молодых игроков до самых топовых, которые в дальнейшем победили в Кубке УЕФА, а потом их разобрали во все топовые команды. Где бы Мирча ни был, везде находил молодых игроков, а они в своём пути шли дальше в топовые команды. Настоящий тренер и замечательный человек. Большая потеря для всего мирового футбола. Мы его помним и по России, работе в «Зените». Большое горе для семьи и всего футбольного сообщества», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.