Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Артём Дзюба рассказал, как подружился со звёздными легионерами «Зенита» после «Спартака»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал о переходе в клуб из московского «Спартака» в 2015 году.

«Когда я приехал, увидел Халка, Данни, Хави Гарсию, Витселя, Кришито, Ломбертса, Луиша Нету… Надеюсь, никого не забыл. Там много ребят, Рондон был на тот момент ещё. Сумасшедшая банда. Первая игра мне далась очень тяжело, потому что, когда перешёл, прямо не мог понять, то есть я так смотрю на себя, а футболка синяя, болельщики там кричат, «Вираж» же меня плохо встретил.

У меня было два пути: или разругаться с ними там, блин, всех их там перебить, сказать: «Вы что, обалдели? Вы вообще знаете, кто я?» А они бы мне сказали: «Кто ты?» (смеётся). Или с ними начать дружить. Я просто начал общаться с ними в раздевалках. Шутить, подкалывать друг друга, они меня. И постепенно стал своим у них. То есть я был таким связующим звеном между россиянами и иностранцами. И так постепенно они меня приняли и начали давать передачи», — сказал Дзюба в сериале «Зенит» навсегда».

