Бояринцев ответил, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Зенит» в Кубке России

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев высказался о предстоящем матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором красно-белые встретятся с санкт-петербургским «Зенитом». Игра пройдёт сегодня, 8 апреля.

«Для «Спартака» это будет очень сложный матч. «Зенит» сыграет агрессивно. Но «Спартак» может грамотно выстроить игру. Для этого есть хорошие футболисты, которые умеют играть в быстрый футбол. Тут на всё воля тренера. Но тактика должна совпасть с хорошим настроем игроков. Плюс была энергозатратная встреча с «Локомотивом», а у «Спартака» не такая глубокая скамейка, как у соперника. Главное, чтобы хватило сил и был настрой. «Зениту» нельзя отдавать инициативу, хотя не думаю, что «Спартак» станет играть вторым номером. Шансы у красно-белых есть, и неплохие», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.