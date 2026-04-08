Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Бояринцев ответил, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Зенит» в Кубке России

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев высказался о предстоящем матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором красно-белые встретятся с санкт-петербургским «Зенитом». Игра пройдёт сегодня, 8 апреля.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
«Для «Спартака» это будет очень сложный матч. «Зенит» сыграет агрессивно. Но «Спартак» может грамотно выстроить игру. Для этого есть хорошие футболисты, которые умеют играть в быстрый футбол. Тут на всё воля тренера. Но тактика должна совпасть с хорошим настроем игроков. Плюс была энергозатратная встреча с «Локомотивом», а у «Спартака» не такая глубокая скамейка, как у соперника. Главное, чтобы хватило сил и был настрой. «Зениту» нельзя отдавать инициативу, хотя не думаю, что «Спартак» станет играть вторым номером. Шансы у красно-белых есть, и неплохие», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Хорошая статистика для «Спартака» перед «Зенитом». Карседо — настоящий кубковый тренер!
Хорошая статистика для «Спартака» перед «Зенитом». Карседо — настоящий кубковый тренер!
