Денис Бояринцев: на данном этапе Пруцеву будет лучше в «Локомотиве», чем в «Спартаке»

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев высказался о полузащитнике «Локомотива» Даниле Пруцеве, который выступает за железнодорожников на правах аренды у красно-белых.

«Пруцева не зря пригласили под определённые идеи. Он явно пришёлся ко двору в «Локомотиве», хорошо вписался в игру команды. Понятно, что «Спартак» есть «Спартак». Но «Локомотив» — та команда, которая ему очень подходит. В «Спартаке» больше делают ставку на легионеров, а Пруцев сейчас в команде с российским тренером и штабом, которые ему доверяют. Думаю, на данном этапе ему будет лучше в «Локомотиве», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.