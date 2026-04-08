Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Экс-игрок «Спартака» Бояринцев: Максименко не до конца окреп для решения больших задач

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев высказался об игре голкипера красно-белых Александра Максименко.

«У Саши есть неплохие матчи, он набрался определённого опыта. В дерби с «Локомотивом» очень старался. Но в целом Максименко проводит сезон с перепадами. Где-то ему не хватает стабильности. Ровных сезонов у него мало. Вроде годы идут, в «Спартаке» давно. Но Максименко в хорошем возрасте, ещё окрепнет и будет важным звеном.

Вратарская позиция очень важна в борьбе за медали. Для решения больших задач Саша до конца не окреп. Но доверять ему надо! Хотя конкуренцию на вратарской позиции «Спартаку» надо повысить», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
«У Соболева прёт, но у «Спартака» есть шансы». Бояринцев — о матче в Питере и гонке РПЛ
Эксклюзив
«У Соболева прёт, но у «Спартака» есть шансы». Бояринцев — о матче в Питере и гонке РПЛ
Хорошая статистика для «Спартака» перед «Зенитом». Карседо — настоящий кубковый тренер! Хорошая статистика для «Спартака» перед «Зенитом». Карседо — настоящий кубковый тренер!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

