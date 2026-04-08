Радимов озвучил одну из возможных причин продажи Быстрова из «Зенита» в «Спартак»

Бывший российский футболист Владислав Радимов назвал одну из возможных причин продажи полузащитника Владимира Быстрова из «Зенита» в «Спартак». Трансфер произошёл летом 2005 года.

«Первый год нормально было, второй, да, второй-третий. Но надо понимать, сколько им лет было. В этом возрасте, когда достигаешь каких-то высот, город тебя носит на руках, естественно, крышу сносит, это объективно, да. И Быстрого немного это унесло в другую сторону. И в этом плане было тяжело с ним.

Особенно интересное было смотреть, как Петржела и Быстров кидают фишки и кричат, я в рулетку плохо понимаю, но запомнил навсегда это «зеро-шпиль» или «орфолайнс». Думаю, это одна из тех вещей, из-за которых он был продан «Спартак», — сказал Радимов в фильме «Зенит» навсегда», который был опубликован на RUTUBE-канале «Зенита».