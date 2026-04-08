Бояринцев: «Спартак» на правильном пути, но хочется видеть больше россиян в составе

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев высказался о работе тренера Хуана Карлоса Карседо в клубе.

«Прослеживаются испанские требования. Тактически команда играет интересно. Однако тот же контроль мяча хорошо смотрится, когда соперник не сильно противодействует. Как только темп поднимается, брак возрастает — и «Спартак» проседает. Но команда сейчас неплохая. Под задумки Карседо важна середина поля. Тренеру нужны разноплановые игроки в эту зону. Чтобы увидеть футбол, который Карседо хочет привить команде, нужны сильные исполнители. Но команда симпатичная. Есть на что посмотреть. Волевые победы говорят о многом. Надеюсь, «Спартак» находится на правильном пути. Но хочется видеть больше россиян в составе», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.