Два специалиста вошли в тренерский штаб Де Дзерби в «Тоттенхэме»

Английский «Тоттенхэм Хотспур» на официальном сайте объявил полный состав тренерского штаба Роберто Де Дзерби.

«Маркаттилио Маркаттили и Марчелло Квинто присоединяются к команде в качестве тренера по физподготовке и старшего тренера по профессиональному развитию игроков соответственно.

Маркаттилио, которого также называют Марко, привнесёт в свою работу богатый опыт. Он начал сотрудничать с Роберто в 2015 году в итальянском клубе «Фоджа» и с тех пор неизменно входил в его тренерский штаб.

Марчелло тесно сотрудничал с Роберто на протяжении последних трёх лет как во время работы в «Брайтон энд Хоув Альбион», так и в «Марселе».

Маркаттилио и Марчелло пополняют ряды тренерского штаба, в который уже входят Бруно Сальтор (помощник главного тренера), Андреас Георгсон (помощник главного тренера), Кэмерон Кэмпбелл (тренер по индивидуальному развитию) и Фабиан Отте (тренер вратарей). Им продолжат оказывать поддержку Стюарт Льюис и Дин Брилл», — написано в сообщении клуба.