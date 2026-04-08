Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Два специалиста вошли в тренерский штаб Де Дзерби в «Тоттенхэме»

Комментарии

Английский «Тоттенхэм Хотспур» на официальном сайте объявил полный состав тренерского штаба Роберто Де Дзерби.

«Маркаттилио Маркаттили и Марчелло Квинто присоединяются к команде в качестве тренера по физподготовке и старшего тренера по профессиональному развитию игроков соответственно.

Маркаттилио, которого также называют Марко, привнесёт в свою работу богатый опыт. Он начал сотрудничать с Роберто в 2015 году в итальянском клубе «Фоджа» и с тех пор неизменно входил в его тренерский штаб.

Марчелло тесно сотрудничал с Роберто на протяжении последних трёх лет как во время работы в «Брайтон энд Хоув Альбион», так и в «Марселе».

Маркаттилио и Марчелло пополняют ряды тренерского штаба, в который уже входят Бруно Сальтор (помощник главного тренера), Андреас Георгсон (помощник главного тренера), Кэмерон Кэмпбелл (тренер по индивидуальному развитию) и Фабиан Отте (тренер вратарей). Им продолжат оказывать поддержку Стюарт Льюис и Дин Брилл», — написано в сообщении клуба.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android