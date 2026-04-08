Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Очень счастлив, что у меня что-то болит». Акинфеев — об ощущениях в 40 лет

Комментарии

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался об ощущениях в возрасте 40 лет. Сегодня, 8 апреля, Игорю исполнилось 40 лет.

— Игорь, 40 лет не просто возраст, это статус. Сейчас, когда просыпаешься, что ты первым делом чувствуешь? Какую-то боль в колене, боль в спине, счастье, свободу?
— Нет, ну наверное, каждый профессионал, действующий футболист, спортсмен, атлет, который занимается спортом, чувствует некую боль, некое какое-то раздражение тела своего. Это нормально совершенно, и я не исключение. Да, есть периоды, когда тебе чего-то уже не хочется в свои там полные 40 лет. Но я понимаю прекрасно, что это моя жизнь, это моя любовь, тем более футбол, с которым мы бок о бок идём практически уже 23 года на взрослом уровне. А на маленьком уровне, когда я пришёл только в ЦСКА, уже намного больше, поэтому очень счастлив, что у меня что-то болит, и это движет меня вперёд, потому что если у меня болеть ничего не будет, честно признаюсь, скрывать не стану, — сказал Акинфеев в интервью клубной пресс-службе.

Материалы по теме
«Продолжай радовать армейцев». ЦСКА поздравил Акинфеева с юбилеем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android