Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Погребняк: Соболев относится к нападающим, которые раскрываются при нехватке конкуренции

Погребняк: Соболев относится к нападающим, которые раскрываются при нехватке конкуренции
Бывший футболист «Зенита» Павел Погребняк высказался о нападающем сине-бело-голубых Александре Соболеве. В этом сезоне форвард забил 10 мячей во всех турнирах.

«Действительно, Соболев проводит результативный отрезок. Видно, что Александр стал бегать — это очень важно. Бороться, бегать, прессинговать соперника. В результате работа награждается — и всё это выливается в голы. Дай бог Соболеву продлить свою результативную серию, тем более «Спартак» — особый раздражитель для него.

Есть такие нападающие, которые раскрываются при нехватке конкуренции. В подобных условиях они могут выдавать вот такие отрезки, как сейчас Соболев. А есть такие, которым нужна конкуренция, чтобы чувствовать: «Не забьёшь — забьют другие». Саша Соболев относится к первой категории. Хотя Дуран — очень качественный игрок, просто есть проблемы с дисциплиной. А Александр застолбил место в основе, но нужно продолжать так же и не отдавать его. Нужна стабильность, ведь футбол непредсказуем», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

