Отец новичка «Спартака» Полеха объяснил, почему его сыну не грозит звёздная болезнь

Владимир Полех, отец 16-летнего вингера московского «Спартака» Павла Полеха, считает, что его сыну, недавно дебютировавшему в Мир РПЛ, не грозит звёздная болезнь.

«Не думаю, что Паше грозит «звёздняк». Мы много с ним беседуем на эту тему. Парень он простой, нормальный, помнит, откуда вышел. У нас тут маленько другая жизнь — за зазнайство и подзатыльник можно получить. Ну и мы слишком долго к этому шли, чтобы из-за каких глупостей всё потерять.

Конечно, все наши местные футболисты, мои воспитанники за Пашкой следят, болеют, переживают. Для нашего посёлка это большое событие. Томских футболистов на высоком уровне сейчас немного. Один в «Сочи» играет, другой — в «Чертаново». В «Краснодар» с Пашкой земляк приезжал. Массовый, любительский футбол у нас очень развит, до 300 команд в зимнем первенстве играет. А профессионального после развала «Томи» не стало. Детскую школу — и ту закрыли. Печально. Многие годы это был бренд, отдушина для людей. У нас ведь ни волейбольной, ни хоккейной, ни баскетбольной команды в городе нет. Сейчас хотя бы КДВ на ПФЛ заявили — уже что-то. Люди ходят, стадион заполняется. Футбол у нас любят», — сказал Владимир Полех в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.