Губерниев: когда уходят такие люди, как Луческу, футбол сиротеет

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев высказался в связи с уходом из жизни бывшего главного тренера санкт-петербургского «Зенита», «Шахтёра» и сборной Румынии Мирчи Луческу. Ранее специалисту был диагностирован острый инфаркт миокарда, а в воскресенье, 5 апреля, его состояние ухудшилось.

«Мирча Луческу — хороший тренер, выдающийся наставник и очень харизматичный человек. Это потеря для мирового футбола. Конечно, когда уходят такие люди, мы понимаем, что великая игра футбол сиротеет. Потому что эти люди, такие как Луческу, во многом и строили фундамент футбола. Светлая ему память!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.