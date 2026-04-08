Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ЦСКА был без запаса». Генич — об игре армейцев с «Акроном»

Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич высказался по итогам матча 23-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Акроном». Победу со счётом 2:1 в этой встрече одержали армейцы.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гонду – 5'     1:1 Дзюба – 60'     1:2 Круговой – 85'    

«Как мне кажется, тот футбол, который хотелось бы видеть после паузы… Мы знаем ЦСКА как команду вихревую, команду бегущую, использующую классно свои качества: скорость, подыгрыш и так далее. Здесь мне показалось, либо поле помешало, либо быстрый забитый мяч. Потому что сразу могли забить второй и думать, что на этой волне покатит. Но какой-то вот ЦСКА был… Без запаса. Без запаса прочности», — сказал Генич в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Генич обозначил основную претензию к Хуану Карлосу Карседо из «Спартака»
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android