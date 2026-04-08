«ЦСКА был без запаса». Генич — об игре армейцев с «Акроном»

Футбольный комментатор Константин Генич высказался по итогам матча 23-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Акроном». Победу со счётом 2:1 в этой встрече одержали армейцы.

«Как мне кажется, тот футбол, который хотелось бы видеть после паузы… Мы знаем ЦСКА как команду вихревую, команду бегущую, использующую классно свои качества: скорость, подыгрыш и так далее. Здесь мне показалось, либо поле помешало, либо быстрый забитый мяч. Потому что сразу могли забить второй и думать, что на этой волне покатит. Но какой-то вот ЦСКА был… Без запаса. Без запаса прочности», — сказал Генич в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».