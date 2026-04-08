Денис Бояринцев назвал главный фактор прогресса Соболева в «Зените»

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев высказался о прогрессе нападающего Александра Соболева в санкт-петербургском «Зените». Ранее Соболев забил в четырёх матчах Мир Российской Премьер-Лиги подряд.

«В команде высокая конкуренция. Важно, что появился шанс, которым Саша сразу воспользовался и забил. Это важный психологический момент для любого нападающего. Соболев вырвал место в составе. Он показывает стабильную игру. Плюс Саша в хорошей физической форме, а это важно для любого спортсмена. У него прёт, потому что в оптимальных кондициях. Хотелось бы, чтобы его серия продлилась подольше. Чтобы наши игроки выигрывали конкуренцию у легионеров. Пожелаю ему сохранить форму и продолжать в том же духе!» — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.