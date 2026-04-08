Губерниев: Акинфеева бесконечно люблю! Надеюсь, будет играть на высоком уровне до 46 лет

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказал пожелания голкиперу столичного ЦСКА Игорю Акинфееву. Сегодня, 8 апреля, Акинфееву исполнилось 40 лет.

«Для меня всегда был ориентиром в мировом футболе с точки зрения долголетия, совершенно невероятной игры и стабильности Дино Дзофф — итальянский знаменитый вратарь, который в 42 года стал чемпионом мира. Когда я смотрю на 40-летнего Акинфеева, вижу Игоря молодым, красивым, задорным. Желаю ему эту замечательную мотивацию, тягу к футболу и жизни максимально продлить!

Чтобы Игорь продолжил играть без травм ещё несколько лет и радовать нас. Он дарил нам действительно неповторимые минуты радости и счастья всей стране. С Игорем знаком, его бесконечно люблю, он большой молодец! Надеюсь, что не до 146, но до 46 лет он поиграет на высоком уровне», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.