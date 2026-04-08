Шагин: Полех может много дать не только «Спартаку», но и всему российскому футболу

Тренер Никита Шагин, работавший с Павлом Полехом в академии «Спартака», высказался о большом потенциале 16-летнего футболиста красно-белых.

«В том, что ему сейчас дают шансы, в большей степени заслуга академии, клуба. Но с точки зрения психологии, непризнания авторитетов, умения играть на мяче этот парень может много дать не только «Спартаку», но и российскому футболу в целом. Считаю, что за такими ребятами будущее. Если мы хотим не просто отбывать номер на поле, а играть на победу, без таких парней ничего не получится», — сказал Шагин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.