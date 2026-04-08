РФС проведёт акцию в поддержку пострадавших от наводнения в Дагестане

Российский футбольный союз совместно с РПЛ, ФНЛ и профессиональными футбольными клубами посвятят предстоящие матчи благотворительной акции «Сильные вместе» – в знак солидарности с жителями Дагестана, пострадавшими от наводнения. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

«В рамках акции на все матчи Фонбет Кубка России, Мир РПЛ, Лиги Pari и Леон Второй лиги команды выйдут в футболках «Дагестан, мы с тобой», а дикторы стадионов и комментаторы на ТВ расскажут о последствиях наводнения в Дагестане и призовут оказать поддержу жителям региона. Поддержку жителям Дагестана планируют оказать клубы и лиги – формат и объём помощи они определяют индивидуально.

РФС также призывает спортсменов и болельщиков поддержать акцию и присоединиться к сбору помощи пострадавшим в Дагестане», — написано в сообщении.