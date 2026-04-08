«Зенит» — «Спартак»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 8 апреля, состоится матч второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 «Зенит» — «Спартак». Игра состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти матчах друг с другом.

14.03.2026. 21-й тур РПЛ. «Зенит» — «Спартак» — 2:0;

16.08.2025. 5-й тур РПЛ. «Спартак» — «Зенит» — 2:2;

16.03.2025. 21-й тур РПЛ. «Спартак» — «Зенит» — 2:1;

11.02.2025. Финал Зимнего Кубка РПЛ. «Спартак» — «Зенит» — 0:3;

24.08.2024. 6-й тур РПЛ. «Зенит» — «Спартак» — 0:0.

Победитель этой пары отправится в финал Пути регионов, где сыграет с московским ПФК ЦСКА.