Алексей Миллер рассказал, что «Газпром» просил приостановить переход Быстрова в «Спартак»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал о попытках предотвратить переход экс-футболиста Владимира Быстрова из «Зенита» в московский «Спартак». Трансфер произошёл летом 2005 года.

«Нам как титульному спонсору были непонятны мотивы принятия такого решения. Мы попросили передать, что у нас вот у титульного спонсора есть такая просьба — это сделку приостановить и вообще не торопиться. Однако ответ был очень лаконичный. Извините, уже поздно, всё подписано, подписан контракт со «Спартаком», подписан контракт с Быстровым — и поезд уже ушёл», — сказал Алексей Миллер в фильме «Зенит» навсегда» от пресс-службы клуба.