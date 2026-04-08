Игорь Акинфеев рассказал о своей любви к автомобилям

40-летний голкипер московского ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о своей любви к автомобилям.

— Игорь, вопрос про твои машины. Часто ли ты меняешь машину? Как выбираешь вообще? Как Игорь Акинфеев относится к автомобилям?

— Ну, я очень люблю автомобили. Раньше, конечно, немножко другие времена были и по ценам, и по всему. В основном это были всегда «Мерседесы», потому что я очень любил марку. У меня даже были машины, которые и 15 000 км не проезжали, продавал. Но, опять же, все люди молодые были, озорные и всё, что с этим связано, поэтому могли себе, наверное, позволить. И мозг, который ни о чём не думал, там, не знаю, сохранить эти деньги или куда-то вложить. Со временем, честно, любовь к «Мерседесу» прошла, потому что всё-таки в 1990-2000-е это были одни из самых лучших, качественных машин, потом уже, честно, не особо мне нравилось, как их собирают, и кожа сама по себе, всё торчало как-то, то есть некачественно уже. Пришёл к тому, что одно из последних, то, что я захотел — купил «Порше» себе. И скажу честно, мне очень нравится. А так, наверное, по большому счёту всё-таки уже возраст не тот, чтобы постоянно каждые 15, 20-30 тысяч или каждый год менять машины, вот катаюсь, насколько могу долго, — сказал Акинфеев в интервью клубной пресс-службе.