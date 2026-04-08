«Обижался, был недоволен». Погребняк — об отношениях с Адвокатом в «Зените»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк вспомнил о совместной работе с тренером Диком Адвокатом. Нидерландский специалист возглавлял сине-бело-голубых с 2006 по 2009 год. Под его руководством «Зенит» выиграл чемпионат России, Суперкубок Страны, Кубок и Суперкубок УЕФА.

«Да, я обижался на Адвоката, да, был недоволен. Да, где-то про себя ругался и на него, потому что он, помню, говорил публично: «Не смейте выражать свои эмоции, а про себя можете что хотите думать». Ну, именно вот по такой схеме я и работал», — сказал Погребняк в фильме «Зенит» навсегда», который был опубликован на RUTUBE-канале «Зенита».