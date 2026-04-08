Стартовало финальное голосование за лучший авторский телеграм-канал

«Чемпионат» запустил решающее голосование своей премии «Спортивная телега». В финал пробились восемь каналов из 40 номинантов. Победителя определят сами читатели. Участвуйте в голосовании в этом посте:

На данный момент лидирует двукратный чемпион предыдущих лет Роман Кузнецов, автор канала «‎Simply Formula | Формула-1 | Автоспорт». На втором месте располагается Станислав Осинцев, автор канала «‎Автоспорт STANIZLAVSKY — ФОРМУЛА 1». Третье место занимает Максим Никитин, автор канала «КБ ТЕЛЕГА | Никитин‎». Стоит отметить, что в топ вошли не только телеграм-каналы о гонках и футболе, но и канал о фигурном катании «Лапидарность | Влад Жуков».

Полный список финалистов:

1. Simply Formula | Формула-1 |

2. Автоспорт STANIZLAVSKY — ФОРМУЛА 1

3. КБ ТЕЛЕГА | Никитин

4. Лапидарность | Влад Жуков

5. У Кузьмича|«Спартак»

6. Москвич – Индус | Васант, Мяч Production, футбол, кино, Tvari.agency

7. Капитан Финт l О футболе и всем, что его окружает

8. Он Эйр | Роман Нагучев

В рамках третьего сезона проекта было отобрано топ-40 авторских каналов о профессиональном спорте. Отбор проходил по пяти метрикам за 2025 год с помощью эксклюзивных данных, предоставленных статистическим партнером премии TGStat.

Участники были разбиты на четыре группы по 10 каналов. В каждом из четырех голосований двое лучших становились финалистами. Финальный опрос продлится до 18:00 16 апреля.

Победитель будет награждён на церемонии Премии СБК 21 апреля в Казани.