Стартовало финальное голосование за лучший авторский телеграм-канал

«Чемпионат» запустил решающее голосование своей премии «Спортивная телега». В финал пробились восемь каналов из 40 номинантов. Победителя определят сами читатели. Участвуйте в голосовании в этом посте:
На данный момент лидирует двукратный чемпион предыдущих лет Роман Кузнецов, автор канала «Simply Formula | Формула-1 | Автоспорт». На втором месте располагается Станислав Осинцев, автор канала «Автоспорт STANIZLAVSKY — ФОРМУЛА 1». Третье место занимает Максим Никитин, автор канала «КБ ТЕЛЕГА | Никитин». Стоит отметить, что в топ вошли не только телеграм-каналы о гонках и футболе, но и канал о фигурном катании «Лапидарность | Влад Жуков».
Полный список финалистов:
1. Simply Formula | Формула-1 |
2. Автоспорт STANIZLAVSKY — ФОРМУЛА 1
3. КБ ТЕЛЕГА | Никитин
4. Лапидарность | Влад Жуков
5. У Кузьмича|«Спартак»
6. Москвич – Индус | Васант, Мяч Production, футбол, кино, Tvari.agency
7. Капитан Финт l О футболе и всем, что его окружает
8. Он Эйр | Роман Нагучев
В рамках третьего сезона проекта было отобрано топ-40 авторских каналов о профессиональном спорте. Отбор проходил по пяти метрикам за 2025 год с помощью эксклюзивных данных, предоставленных статистическим партнером премии TGStat.
Участники были разбиты на четыре группы по 10 каналов. В каждом из четырех голосований двое лучших становились финалистами. Финальный опрос продлится до 18:00 16 апреля.
Победитель будет награждён на церемонии Премии СБК 21 апреля в Казани.