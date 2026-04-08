«Желаю дачу у моря». Тороп поздравил Акинфеева с днём рождения

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп поздравил с днём рождения капитана и вратаря армейцев Игоря Акинфеева. Сегодня, 8 апреля, Акинфееву исполнилось 40 лет.

«Поздравляю с днём рождения. Желаю, чтобы семья была наикрепчайшей, чтобы здоровье было наикрепчайшим! Желаю дачу у моря и море удачи! А ЦСКА всегда будет первым», — сказал Тороп в эфире телеканала «Матч ТВ».

Акинфеев всю свою профессиональную карьеру футболиста провёл в ЦСКА. В составе армейцев вратарь несколько раз становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также выигрывал Кубок УЕФА. Акинфеев — самый титулованный футболист России.