Денис Бояринцев: «Динамо» ещё покажет хорошую игру

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев высказался об игре столичного «Динамо» в 2026 году.

— «Динамо» хорошо начало весну с Гусевым, но затем последовали поражение от «Зенита» и ничья с «Оренбургом».

— Тот же матч в Кубке России со «Спартаком» для «Динамо» был с комфортным преимуществом. Такие матчи не играют на руку. Было видно, что «Динамо» провело встречу спокойно, контролировали ситуацию. С «Зенитом» была хорошая игра. Не скажу, что есть какие-то проблемы. Но с «Оренбургом» упустили победу, ведя в счёте. Может, что-то и происходит. Но в тренерском штабе есть опытные люди. «Динамо» ещё покажет хорошую игру, — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.