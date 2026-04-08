Денис Бояринцев назвал два главных разочарования весны в РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев высказал мнение, какие клубы стали главными разочарованиями весны в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Крылья Советов» не очень удачно начали после паузы. Ну и «Сочи» удивил. Понятно, что была сложная осень, однако казалось, что сочинцы будут смотреться мощнее и поправят свои дела внизу таблицы. Но пока команда не набирает очки — шансов сохранить прописку в РПЛ практически нет. Психологически это тоже влияет. Но в команде собраны профессионалы, да и самолюбие игроков никто не отменял. Должны набирать очки. Надежда на амбиции ребят», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.