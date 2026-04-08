Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Бояринцев: если Соболев будет так играть, то зачем «Зениту» Дуран?

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев высказался об игре нападающего санкт-петербургского «Зенита» Джона Дурана.

«Дуран неплох для нашего чемпионата. Может наделать больших дел в РПЛ. Если «Зенит» отдаёт Лусиано и ставит на Дурана, интересно было бы посмотреть на него в дальнейшем. Думаю, Джон до конца себя не раскрыл. Не знаю, стоит ли его выкупать из аренды, но будем наблюдать. Хотя если Соболев будет так играть, то зачем им Дуран?» — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне чемпионата России 22-летний Джон Дуран провёл четыре матча, в которых отметился одним голом. Также на его счету два матча и один гол в Фонбет Кубке России.

