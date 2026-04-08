Григорян: не работает этот треугольник с Бариновым в ЦСКА, хоть ты тресни

Российский тренер Александр Григорян высказался об игре московского ЦСКА с полузащитником Дмитрием Бариновым.

«Ну не работает этот треугольник с Бариновым. Ну вот ты хоть тресни.

И не заработает? Нет. Вот был треугольник — Кисляк, Обляков и Алвес. Никогда… Вот я просто отвечаю, давайте поспорим. Никогда такого уровня игру ЦСКА не покажет больше, потому что… Баринов впишется там, безусловно, адаптируется, но они не смогут вытаскивать так, как вытаскивали Кисляк и Обляков из опорной зоны. Что его не устраивало? То, что нет классического опорника. Но разве те матчи, которые они показали, разве они не стоят… Вот эта игра разве не стоит свеч?» — сказал Григорян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».