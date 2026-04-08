«Этот матч стоит особняком». Тренер «Барселоны» Флик — о встрече с «Атлетико» в ЛЧ

Главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящем первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико». Встреча состоится сегодня, 8 апреля.

«Атлетико» — сложный соперник. У этой команды отличный настрой, высокая интенсивность и фантастические игроки, так что матчи с ними всегда складываются непросто. Оба поединка будут очень эмоциональными, и мы постараемся добиться хорошего результата. У нас есть свой стиль, и мы должны его придерживаться. Нам нужно прессинговать и находить свободные зоны. Главное — сохранять концентрацию с самых первых минут.

Три игры с «Атлетико» за 11 дней? Этот матч стоит особняком, потому что это Лига чемпионов, и мы все хотим показать свой максимум. Важно придерживаться нашего стиля и чтобы каждый участвовал в оборонительных действиях — мы должны грамотно держать позиции и сохранять структуру. У меня есть ощущение, что между нашими болельщиками и игроками установилась фантастическая связь. Нам понадобится их поддержка», — приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.