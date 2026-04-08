Погребняк — о «Зените»: хотел большего в своём родном «Спартаке», но сложилось ещё лучше

Ветеран «Зенита» Павел Погребняк высказался о своей принадлежности к московскому «Спартаку», воспитанником которого является.

«Я воспитанник «Спартака». Эта история, она навсегда, благодарен [клубу]. Это действительно было круто. Но что случилось потом? Это переходный возраст. Где-то не дали шансы, хотя Романцев, помню, меня выпустил в матче с «Торпедо-ЗИЛ». 2:1 мы выиграли. Даже у Погребняка был момент с подачи Титова, не забил. После этого я больше не выходил. Ну, такое бывает, не доказал, не оправдал. Потом стали отдавать по арендам. Это футбольная жизнь, это нормально. Я хотел немного большего именно в своём родном клубе. Но сложилось ещё лучше», — сказал Погребняк в фильме «Зенит» навсегда» на клубном Rutube-канале.