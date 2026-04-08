Аршавин — о переходе Быстрова в «Спартак»: и неожиданно, и грустно

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин вспомнил, как из санкт-петербургского клуба в московский «Спартак» переходил полузащитник Владимир Быстров. Трансфер произошёл летом 2005 года.

«Да вообще ничего не шло к его продаже. Просто неожиданно продали — и всё. Но он не хотел уходить. Спросили у одного футболиста: «Продавать?», он сказал: «Да». Это было и неожиданно, и грустно», — сказал Аршавин в фильме «Зенит» навсегда», который был опубликован на RUTUBE-канале «Зенита».

Отметим, в августе 2009 года Быстров вернулся в «Зенит». В составе сине-бело-голубых Владимир несколько раз становился чемпионом России и обладателем Кубка страны.