Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин — о переходе Быстрова в «Спартак»: и неожиданно, и грустно

Аршавин — о переходе Быстрова в «Спартак»: и неожиданно, и грустно
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин вспомнил, как из санкт-петербургского клуба в московский «Спартак» переходил полузащитник Владимир Быстров. Трансфер произошёл летом 2005 года.

«Да вообще ничего не шло к его продаже. Просто неожиданно продали — и всё. Но он не хотел уходить. Спросили у одного футболиста: «Продавать?», он сказал: «Да». Это было и неожиданно, и грустно», — сказал Аршавин в фильме «Зенит» навсегда», который был опубликован на RUTUBE-канале «Зенита».

Отметим, в августе 2009 года Быстров вернулся в «Зенит». В составе сине-бело-голубых Владимир несколько раз становился чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Материалы по теме
Радимов озвучил одну из возможных причин продажи Быстрова из «Зенита» в «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android