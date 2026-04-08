«Жил футболом до последнего дня». Кержаков — о смерти Мирчи Луческу

Экс-футболист «Зенита» Александр Кержаков высказался в связи с уходом из жизни бывшего главного тренера санкт-петербургского «Зенита», «Шахтёра» и сборной Румынии Мирчи Луческу. Ранее специалисту был диагностирован острый инфаркт миокарда, а в воскресенье, 5 апреля, его состояние ухудшилось. 7 апреля тренер умер в больнице.

«Мирча Луческу — прекрасный человек, приятный в общении, мудрый тренер, специалист мирового уровня с огромным багажом достижений, знаний, трофеев. Только прекрасные слова могу о нём говорить. Очень жаль, что так получилось. Он всегда жил игрой, футболом до своего последнего дня», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.