Миллер рассказал, почему Владимир Быстров заслуживал вернуться из «Спартака» в «Зенит»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, почему футболист Владимир Быстров заслуживал вернуться из «Спартака» в «Зенит». Быстров переходил в «Спартак» из «Зенита» в 2005-м, в 2009-м Владимир вернулся в санкт-петербургский клуб.

«Фанатский «Вираж», часть болельщиков нашего любимого клуба, очень абстракционистски встретил это решение. Владимир Быстров внёс свой большой положительный вклад [после] ухода в московский «Спартак». И он заслуживает возвращения в петербургский «Зенит», потому что этот вклад, как некоторые говорят, очень дорого стоит», — сказал Миллер в фильме «Зенит» навсегда», который был опубликован на RUTUBE-канале «Зенита».