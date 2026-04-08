Кержаков: не помню, когда последний раз «Спартак» обыгрывал «Зенит» в Петербурге

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков высказался о предстоящем матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором сине-бело-голубые встретятся с московским «Спартаком». Игра пройдёт сегодня, 8 апреля.

«Атмосфера, которая будет на стадионе, погонит «Зенит» вперёд. В такой атмосфере сложно играть в академичный футбол. Не помню, когда «Спартак» последний раз выигрывал у «Зенита» в Петербурге и забивал голы. Для меня в этом противостоянии фаворит — «Зенит», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В последний раз «Спартак» обыграл «Зенит» (3:2) в Санкт-Петербурге в мае 2012 года.