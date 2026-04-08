Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Алексей Миллер раскрыл, как было принято решение выкупить Дзюбу из «Спартака» в «Зенит»

Алексей Миллер раскрыл, как было принято решение выкупить Дзюбу из «Спартака» в «Зенит»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, как было принято выкупить нападающего Артёма Дзюбу из «Спартака». Этот трансфер состоялся летом 2015 года. В итоге Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории «Зенита».

«Мы за Дзюбой не охотились. Просто настал такой момент, когда была возможность взять этого игрока в «Зенит». В руководстве клуба «Зенит» мнения разделились, скажем так, 50 на 50, из-за того, что он игрок московского «Спартака». С перевесом в один голос, как вы понимаете, было принято решение пригласить Дзюбу в «Зенит», — сказал Алексей Миллер в фильме «Зенит» навсегда» на клубном Rutube-канале.

Материалы по теме
Алексей Миллер раскрыл отношение к трансферам воспитанников «Зенита» в «Спартак»
Комментарии
