«Бывают чудеса, друзья». Игорь Акинфеев — о вере в бога

40-летний голкипер московского ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о вере в бога.

— Ты сказал, что у тебя очень верующие родители, верующая мама, а часто ли ты ходишь в церковь? Какую роль она играет в твоей жизни? Какое место занимает?

— Ну, естественно, я хожу, наверное, не так часто, как мне хотелось бы, но если это получается, наверное, вот если неделю брать там, образно до игры, два-три раза я обязательно заезжаю после тренировки. Но ездить на всевозможные службы и всё остальное, пока, наверное, и время не позволяет, и ментально я ещё не дорос до этого. То есть, если я заезжаю в церковь, действительно у меня все мысли связаны с богом и со всем остальным, то, что касается именно религии. Для меня это очень важно, потому что не знаю, как у других, но, наверное, у других так же: заходишь — и оттуда выходишь совершенно другим человеком. Там многие могут сказать, смеяться: «Да чё они там рассказывают? Ну, зашли и зашли там». Всё равно, если ты веришь во что-то… Говорят, чудес не бывает. Бывают чудеса, друзья, бывают. Всё случается, и чудеса бывают. Вера даёт именно жить нормальной жизнью и верить в хорошее, потому что мы действительно знаем, что не бывает хорошего на твоём пути всю жизнь. Бывают и плохие ситуации, люди иногда и болеют, и не болеют. То есть вот вера, она даёт, что всё будет хорошо. И здесь то же самое. Опять же, никогда никого не призывал ходить в храм или верить. Вера — это очень сильная штука.

— У тебя есть какой-то конкретный храм, где чаще всего заезжаешь?

— Ну, у меня есть конкретный храм, да. То есть там есть три храма, но почему-то выбрался один, в который я постоянно заезжаю, да.

— Получается, что веришь в судьбу и веришь в то, что что-то может тебе помочь?

— Ну, силы — это только ангельские божьи силы, да, почему нет? Судьба, думаю, что многие, опять же, могут смеяться, могут нет. То есть считаю, что какая-то часть судьбы, может быть, даже 50% у человека прописана, а 50% можешь поменять. Ну, как-то так, наверное, потому что есть ситуации, которые можешь изменить. Не глобальные, но есть, — сказал Акинфеев в интервью клубной пресс-службе.