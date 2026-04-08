«Барселона» — «Атлетико»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 8 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Барселона» и мадридский «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей между «Барселоной» и «Атлетико»:

04.04.2026. Ла Лига. «Атлетико» — «Барселона» — 1:2;

03.03.2026. Кубок Испании. «Барселона» — «Атлетико» — 3:0;

12.02.2026. Кубок Испании. «Атлетико» — «Барселона» — 4:0;

02.04.2025. Кубок Испании. «Атлетико» — «Барселона» — 0:1.

С полной историей личных встреч «Барселоны» и «Атлетико» можно ознакомиться по ссылке.

Ответный матч между «Атлетико» и «Барселоной» состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде.

