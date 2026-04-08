«Барселона» — «Атлетико»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Барселона — Атлетико Мадрид: как команды играли друг с другом последние пять матчей перед 1/4 финала Лиги чемпионов — 2026

Комментарии

Сегодня, 8 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Барселона» и мадридский «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последние пять матчей между «Барселоной» и «Атлетико»:

  • 04.04.2026. Ла Лига. «Атлетико» — «Барселона» — 1:2;
  • 03.03.2026. Кубок Испании. «Барселона» — «Атлетико» — 3:0;
  • 12.02.2026. Кубок Испании. «Атлетико» — «Барселона» — 4:0;
  • 02.04.2025. Кубок Испании. «Атлетико» — «Барселона» — 0:1.

С полной историей личных встреч «Барселоны» и «Атлетико» можно ознакомиться по ссылке.

Ответный матч между «Атлетико» и «Барселоной» состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android