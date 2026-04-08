«ПСЖ» — «Ливерпуль»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Сегодня, 8 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «ПСЖ» (Франция) и «Ливерпуль» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.
Последние пять матчей между «ПСЖ» и «Ливерпулем»:
- 11.03.2025. Лига чемпионов. «Ливерпуль» — «ПСЖ» — 0:1 (1:4 пен.);
- 05.03.2025. Лига чемпионов. «ПСЖ» — «Ливерпуль» — 0:1;
- 28.11.2018. Лига чемпионов. «ПСЖ» — «Ливерпуль» — 2:1;
- 18.09.2018. Лига чемпионов. «Ливерпуль» — «ПСЖ» — 3:2;
- 24.04.1997. Кубок обладателей кубков. «Ливерпуль» — «ПСЖ» — 2:0.
Ответный матч между «Ливерпулем» и «ПСЖ» состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
5 фактов о Лиге чемпионов:
