«ПСЖ» — «Ливерпуль»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 8 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «ПСЖ» (Франция) и «Ливерпуль» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей между «ПСЖ» и «Ливерпулем»:

11.03.2025. Лига чемпионов. «Ливерпуль» — «ПСЖ» — 0:1 (1:4 пен.);

05.03.2025. Лига чемпионов. «ПСЖ» — «Ливерпуль» — 0:1;

28.11.2018. Лига чемпионов. «ПСЖ» — «Ливерпуль» — 2:1;

18.09.2018. Лига чемпионов. «Ливерпуль» — «ПСЖ» — 3:2;

24.04.1997. Кубок обладателей кубков. «Ливерпуль» — «ПСЖ» — 2:0.

Ответный матч между «Ливерпулем» и «ПСЖ» состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Материалы по теме Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер выбыл до конца сезона из-за травмы

5 фактов о Лиге чемпионов: