Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
ПСЖ — Ливерпуль: как команды играли друг с другом последние пять матчей перед 1/4 финала Лиги чемпионов 8 апреля 2026 года

Сегодня, 8 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «ПСЖ» (Франция) и «Ливерпуль» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Последние пять матчей между «ПСЖ» и «Ливерпулем»:

  • 11.03.2025. Лига чемпионов. «Ливерпуль» — «ПСЖ» — 0:1 (1:4 пен.);
  • 05.03.2025. Лига чемпионов. «ПСЖ» — «Ливерпуль» — 0:1;
  • 28.11.2018. Лига чемпионов. «ПСЖ» — «Ливерпуль» — 2:1;
  • 18.09.2018. Лига чемпионов. «Ливерпуль» — «ПСЖ» — 3:2;
  • 24.04.1997. Кубок обладателей кубков. «Ливерпуль» — «ПСЖ» — 2:0.

Ответный матч между «Ливерпулем» и «ПСЖ» состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

