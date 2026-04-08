«Честно, я был против». Михаил Кержаков — о переходе Александра Соболева в «Зенит»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков признался, что был против перехода нападающего Александра Соболева в санкт-петербургский клуб. В стан сине-бело-голубых Соболев перешёл в 2024 году из московского «Спартака».

«Негативно был настроен. Честно, внутренне был негативно настроен. Вот, если не там не юлить, а отвечать прямо, внутренне я был против. Потому что понимал, это игрок «Спартака». Я понимал, когда он играл против нас, включая там столкновения, думал, как команда и коллектив отреагируют, не станет ли она отторгать его», — сказал Кержаков в фильме «Зенит» навсегда», который был опубликован на RUTUBE-канале «Зенита».