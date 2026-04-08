Гершкович: Луческу — гигант, один из лидеров тренерского цеха мирового футбола

Чемпион СССР по футболу, член консультативного совета московского «Динамо» Михаил Гершкович высказался в связи с уходом из жизни бывшего главного тренера санкт-петербургского «Зенита», «Шахтёра» и сборной Румынии Мирчи Луческу. Ранее специалисту был диагностирован острый инфаркт миокарда, а в воскресенье, 5 апреля, его состояние ухудшилось. 7 апреля тренер умер в больнице.

«Луческу — гигант! Он один из лидеров тренерского цеха мирового футбола. Его успехи говорят сами за себя. Это большая потеря для футбола. Он с боевого поста попал в больницу, откуда не смог выбраться. Соболезнование родным и близким. Это наш коллега, тренер с большой буквы», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

