Кержаков: у Соболева появились голы, но в качестве игры ничего не изменилось

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков высказался о прогрессе нападающего Александра Соболева в клубе. Ранее форвард забил в четырёх матчах Мир Российской Премьер-Лиги подряд.

«Если давать мою оценку, у Соболева появились голы — это самое главное. Но в качестве игры для меня ничего не изменилось. По моим замечаниям и тому, что вижу, Соболев стал немного справляться с лишним весом, который был до этого.

Не вижу, чтобы он значительно прибавил в качестве игры. Он реализует моменты, которые есть — это единственное и большое изменение в его игре в лучшую сторону», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.